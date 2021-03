F

ernanda Melchor, de 38 años, es el fenómeno literario mexicano de hoy. Christopher Domínguez la puso por los cielos. ¿Conoces a Fernanda Melchor? ¿Leíste Temporada de huracanes? Fernanda acaba de publicar Paradais que vuela de mano en mano a pesar de la pandemia.

Lo primero que se me ocurre es pedirle su opinión sobre la marcha multitudinaria al Zócalo del lunes 8 de marzo.

Hace ya varios años que tomé la decisión de no acudir a manifestaciones de ningún tipo. A lo mejor algún día me animo a decir por qué, pero creo que todavía no estoy lista. Pero aunque no participo, tengo amigas y colegas escritoras, artistas y periodistas que sí lo hacen, y cuando miro las imágenes que comparten en redes sociales, me lleno de emociones contradictorias. Me da mucha alegría ver a tantas mujeres, tan distintas, tan jóvenes, unidas por una causa común, pero también siento muchísimo enojo, sobre todo cuando las marchas se convocan para protestar por los feminicidios impunes y demás crímenes. También siento mucha esperanza cuando miro estas imágenes. Hay algo bellísimo en el rostro de una mujer indignada, gritando, grafiteando, expresando su descontento, rebelándose contra el orden que las oprime; algo sublime en los abrazos colectivos de mujeres que han perdido hijas, hermanas, madres, amigas por la violencia feminicida. Es una belleza que no todos ven, que no todos aprecian. Y para ser sincera, cuando veo las imágenes de las marchas también siento ansiedad por ellas, por las que protestan, siento miedo por verlas expuestas a más y más violencia en un ciclo que parece no tener fin.

Lenguaje con poder

Lo que más llama la atención de Fernanda Melchor es la fuerza de su lenguaje que rompe todos los esquemas, acaba con tabúes y, por eso mismo, atrae a los chavos.

“Con las inquietudes de la adolescencia, a los 14 o 15 años hice mis primeros intentos de contar historias. Pasé mucho tiempo, en la década de mis veintes, tratando de escribir mi primera novela y muchas veces fallé en el intento, pero siempre animada por modelos literarios y tal vez por películas. En realidad, nunca me propuse cambiar o modificar la literatura, porque me siento muy cercana a algunos autores mexicanos y extranjeros, y me siento su continuadora.

“Publiqué en Almadía una novela, Falsa liebre, y un libro de crónicas para denunciar la violencia que vivíamos en el puerto de Veracruz. Ya tenía yo un poco de callo cuando escribí Temporada de huracanes.

“Antes tenía la impresión de que la literatura mexicana sólo hablaba de la Revolución, pero encontré en Rulfo algo totalmente distinto. Leí Macario en uno de esos libritos chiquititos de Alianza 100. Costaban mil pesos antes de la devaluación. También leí a Ibargüengoitia; me fascinó su combinación de registros –entre lo coloquial y lo elevado–, y me impactó su sentido del humor. Otro autor de mi adolescencia fue José Agustín, La tumba y Se está haciendo tarde (final en laguna), que me cambió por completo, porque yo quería hacer eso, contar las cosas desde muchas perspectivas e incluir el lenguaje coloquial, los albures. Quería escribir acerca de lo que es ser joven.

“¿Por qué me aboqué mucho a los hombres? No tengo una respuesta sencilla. Creo que desde muy niña viví muy rodeada de hombres y mis mejores amigos siempre fueron varones. Son un misterio y me fascinan. Hasta las cosas malas que hacen me fascinan en el sentido de que trato de entender por qué somos tan diferentes nosotras, las mujeres, y al mismo tiempo por qué los entiendo tan bien.

“Soy la mayor de dos; tengo un hermano. Mi mamá es chilanga, se fue a Veracruz muy jovencita y mi papá, de Baja California Sur, también vivió en Veracruz desde joven. Cuando me tuvieron eran una pareja muy dispareja, gente muy sencilla. Mi papá es ingeniero, mi mamá llegó hasta la secundaria y después se hizo paramédica; fue la primera mujer en conducir una ambulancia en Veracruz. Era muy práctica, muy pragmática, de comercio, de ventas, no de letras.

“La vida de mis padres era trabajar y en la tarde ver tele, y el domingo ir a misa o, si acaso, a dar una vuelta en el malecón. No era gente sofisticada ni pertenecía al ámbito intelectual.