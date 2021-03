A

mediados de 1967, yo había dejado en el cajón de las cosas pasadas mi oficio de fotógrafo de prensa, ejercido de 1955 a 1967. Así lo comenté a amigos y colegas que me preguntaban qué hacía en la vida al haber desaparecido del ámbito de la prensa en México.

Mi respuesta era que ahora era editor, y publicaba la revista especializada en cuestiones de mar y pesca, Técnica Pesquera, y había fundado por tal efecto la editorial Ediciones Mundo Marino SA. Así, ya no me consideraba el fotógrafo que había sido y me colgué el título de editor y director de una publicación extraña que vivió independiente y prosperó durante 20 años. Esto era cierto del todo. Cerrado el capítulo de fotógrafo asalariado, que duró 14 años, y a pesar de mis ínfulas de hacer una publicación mensual, seguía siendo el fotógrafo documentalista que había sido desde mi primera juventud, sólo que ahora no recibía una orden diaria de lo que debía hacer, sino que fotografiaba, por mi revista, toda clase de barcos, pescadores, redes, paisajes marinos, empacadoras, entrevistas con investigadores y todo aquello que podía ser útil para ilustrar la publicación.

Con mi nuevo y propio oficio no abandoné mi interés por los aconteceres del país y del mundo, y estaba suscrito al diario El Financiero, para mantenerme informado. Un día me topé con una columna en páginas interiores que se llamaba Clicks a la Distancia, firmada por José Antonio Rodríguez, que se publicaba sin falta los miércoles. Yo ya no era fotógrafo de prensa, y cualquier comentario al respecto me salía sobrando. ¡Otra mentira! Leí la primera vez un Clicks a la Distancia y desde entonces era lo primero que buscaba cuando llegaba el periódico. Puedo decir que gracias a sus clics, la foto volvió a interesarme como exploración del mundo y por él volví a ver la vida a través de una cámara.