a sucedido antes, todo esto. Cuando la corrupción de los príncipes y los obispos generó en los ciudadanos una nostalgia por lo perdido. Tenía que existir alguna versión de lo político que no fuera la pura fuerza, las telarañas de leyes ni la obediencia servil. Buscándola, encontraron inspiración en algún periodo de la república romana o en la vida de las comunas de Florencia y la llamaron política de la virtud . En el centro de ella había una certeza: la corrupción no puede prevenirse sólo con leyes y vigilancia, sino también con el carácter moral de los gobernantes y ciudadanos. Tácito lo había escrito: Los estados más corruptos son los que tienen innumerables leyes . Por eso, los que buscaban en la historia de Grecia o Roma –y que hoy llamamos humanistas – pensaron que la justicia no era una cuestión sólo de obedecer las leyes, sino de reconocerse como seres humanos. Sólo un magistrado al tanto de la poesía, el teatro, la filosofía y la historia podía impartir una justicia que no beneficiara a los poderosos; sólo un príncipe guiado por el bien general de sus gobernados podía resistirse a la debilidad del lujo, los sobornos y la avaricia. Sólo los ciudadanos que se valoraran como iguales ante las élites podían ejercer sus propios juicios. Los humanistas como Petrarca, Boccaccio, Francesco Patrizi o Leonardo Bruni quisieron emprender, vía la enseñanza de los clásicos, un cambio en los comportamientos considerados éticos y, para ello, abrieron las opciones del ingenio con episodios de nobleza en la victoria de algún general romano, los consejos de Cicerón y Séneca, o una lectura más contemporánea de lo dicho por Sócrates. Como le dice Johan a Marianne en la película Saraband, de Ingmar Bergman, su última: Nunca fui empático. Nunca tuve la suficiente imaginación . Para ponerse en los zapatos de otro se necesita imaginación.