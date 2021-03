C

onfieso que cuando ingresé a la Academia Mexicana de la Lengua, como miembro correspondiente en el Estado Libre y Soberano de Jalisco, me sentí muy honrado, principalmente por muchos de los nombres que forman parte medular de ella, mas no por tener conciencia plena entonces de la importancia misma del trabajo que se lleva a cabo en dicha institución.

Tal vez haya sido culpa mía no haberme esforzado más… tal vez haya una cierta culpa centralista por no difundir mejor lo que en ella se hace fuera de la capital. Supongo, por otro lado, que haber sido invitado en mi condición de provinciano a representar en mi solar a dicha institución, respondió también a una apertura de sus miras y, precisamente, a un mayor interés de los dirigentes por incrementar su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional.

No deja de ser una ironía que la pandemia me haya acercado más a la meritoria institución. Asistir a sus reuniones no resulta tan fácil como ahora lo es desde la comodidad de su hogar o virtualmente como se suele decir. He logrado hacerlo ya varias veces y siempre ha resultado una experiencia muy enriquecedora, pero la última superó con creces las expectativas, pues me tocó estar presente en el Informe anual que rindió su director, Gonzalo Celorio, lo cual me permitió darme cuenta cabal de la enorme riqueza e importancia de lo que ahí se hace todos y cada uno de los días, muchas veces con excesiva discreción y sin cacarear de manera suficiente los logros. Y lo que resulta también extraordinario es lo poco que le cuesta al erario.