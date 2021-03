Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 13 de marzo de 2021, p. 8

La Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de Aviación Mexicana (AJTEAM) lamentó que las dirigencias de los sindicatos que afiliaban a los ex empleados de Mexicana de Aviación no hayan aceptado la propuesta de crear una cooperativa y salvar a la aerolínea. Así, la última luz que le quedaba a Mexicana se extingue por la decisión de sus dirigencias sindicales .

En un documento sobre lo ocurrido con la aerolínea en los pasados 11 años, indica que después de varios meses de trabajo, este 11 de marzo (el jueves) de 2021 sostuvimos una reunión virtual, las organizaciones sindicales ASPA, ASSA, SNTTTASS, la Coalición de Empleados de Confianza y la AJTEAM con la maestra María Eugenia Navarrete, presidenta de la Junta Federal .

El motivo darle continuidad al tema, lamentablemente la postura de las organizaciones sindicales fue la de declinar el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador referente a la creación de la cooperativa Mexicana de Aviación .