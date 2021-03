Fabiola Martínez

Al lamentar la persistencia de amarillismo en los medios de comunicación, promovido por la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no hay problema de vacunas anti-Covid echadas a perder o devueltas por las entidades, como se ha difundido en días recientes.

Al contrario, previó muy buenas noticias en el abasto del biológico, aunque no abundó al respecto, por aquello de los imprevistos; por lo pronto garantizó la aplicación promedio al día de entre 200 mil y 300 mil dosis, incluso con jornadas como la del miércoles, con más de 360 mil adultos mayores protegidos.

De la señora que falleció tras la aplicación de la vacuna, señaló que se realizan los estudios pertinentes, aunque al parecer no hay relación entre ambos factores.

Sin embargo, remarcó en la conferencia de prensa matutina, le dan vuelo en los medios, no en todos, desde luego. Yo creo que nunca había habido tanto amarillismo en los medios como ahora .

No es un asunto general, añadió, pero sí un fenómeno relacionado con la oposición. Por afectar al gobierno, magnifican las cosas .

El Presidente llamó a la población a no dejarse manipular con información no comprobada; en el caso de Nuevo León, precisó, se creía que los frascos no tenían la refrigeración suficiente, y tras el análisis se concluyó que no había problema para la aplicación.