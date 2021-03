Sostuvo que su gobierno no está cancelando la reforma energética, sino quitando las aristas más filosas , para que se vayan a robar más lejos , así que advirtió que defenderá la política energética desu gobierno, no como amenaza, sino para recordar, tal como lo hizo en su momento el presidente Lázaro Cárdenas, que quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria .

A pregunta expresa, el mandatario se negó a hablar de nuevo del caso Félix Salgado Macedonio, porque cualquier cosa que diga puede producir polémica o ser utilizado en mi contra , expresó, aunque al final se metió un poquito en el tema electoral al sugerir a los partidos elegir a sus candidatos por la vía de la insaculación (tómbola), en lugar de sólo guiarse por listas y postular a familiares, recomendados y achichincles.

Instó de nuevo a los partidos a revisar los perfiles y antecedentes de sus abanderados porque puedeser que no sea suficiente con anexar la carta de antecedentes no penales. Además, vigilar que no haya fraude.

En alusión implícita al panista Diego Fernández de Cevallos, expresó: hubo un personaje que dijo que se destruyan esos papeles (boletas de 1988) que se quemen y que se entierren. (Debemos) acabar con eso e ir a una nueva etapa nueva en la que se haga valer la democracia .