H

abrá que felicitar al desinteresado juez federal Juan Pablo Gómez Fierro ( especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones y, por lo visto, en proteger a la minoría rapaz) por su grado de excelencia en lectura dinámica, pues en menos de 24 horas no sólo revisó y analizó a detalle las modificaciones legales aprobadas por el Congreso en materia eléctrica, sino que de inmediato amparó a dos empresas privadas contra tales cambios y de un plumazo universalizó su decisión.

El primero en saludar la expedita decisión de dicho juez fue el mismísimo Presidente de la República, promotor de los citados cambios legales, quien en la mañanera de ayer le envió un atento mensaje: vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Estos jueces se crearon, surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética (de Peña Nieto) para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional .

Cierto, sería el colmo , sí, pero lo es, porque están al servicio de los particulares, y de ello han dado sobrados ejemplos, tanto a nivel de protección a los corporativos como a los delincuentes de cuello blanco. La industria del amparo es muy redituable para ambas partes: aquellos que pagan por obtener uno y los que cobran por otorgarlos.

López Obrador reiteró que con los cambios a la ley no estamos cancelando la reforma energética, sino procurando quitarle las aristas más filosas, lo que más daña. Y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos; antes se los permitían, ahora ya no. Entonces, vamos a estar defendiendo este punto .