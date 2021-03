M

éxico conmemoró su Día Internacional de la Mujer bajo tensión. Millares de mujeres marcharon hasta el Zócalo de la Ciudad de México derribando parte del cerco que rodeaba Palacio Nacional en un intento por quemar la puerta principal y entrar al edificio. Resultaron lesionadas mujeres policías que recibieron la instrucción de resistir sin responder a la agresión. ¿Tu opinión? En la gráfica aparecen las respuestas.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 1,635 personas; en Twitter, 294; en El Foro México, 664, y en Facebook, 677. En seguida algunas opiniones.

Twitter

Estoy totalmente en desacuerdo, ya que esas no son manifestaciones, son reuniones para dañar y destruir; estoy de acuerdo en que son cosas materiales, pero finalmente con un valor histórico. Si quieren manifestarse que lo hagan con respeto, ya que su derecho termina donde empieza el mío... Desafortunadamente son personas enojadas con la vida, pero principalmente con ellas mismas.

@Carminarcc3 /CDMX

Deberían arrestar a la persona que intentó quemar vivas a las mujeres policías.

@Enrigonzame /Veracruz

Protestar contra la violencia generando violencia, no entiendo...

@isranas /CDMX

ovimiento legítimo, pero la derecha corrompe todo lo que toca

@elizamalc /Sonora

Incongruencia absoluta, ejercer la misma violencia irracional de la que se quejan.

@Raquel Reyes /CDMX

Apoyo el derecho a la manifestación, pero me parece que no se justifica la violencia. Derechos sí, violencia no.

@ChargoyAna /Hidalgo

Manifestarse con violencia no es justificable, ¿qué ganan con destruir, pintar, agredir, quemar, etc.?, sólo el repudio de los demás ciudadanos que trabajamos para tener un México mejor. Desde luego detrás hay golpeteo político del prianprd.

@Gonzada88 /CDMX

Ya basta de que agredan a la autoridad, de maltratar y destruir edificios y monumentos históricos, que dejen de actuar de forma ruin y exijan sus derechos pacíficamente. No más violencia.

@JOLONI71 /CDMX