Sobre las pensiones y las UMA

E

l Poder Judicial, y no el Poder Ejecutivo de la actual gestión, dictaminó, producto de una controversia, que las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado que rebasen los 10 salarios mínimos o deben tener un tope de 10 UMA.

Dado el continuo golpeteo que dan los grupos de derecha con los recursos económicos con que cuentan y apoyados por los medios de comunicación poderosos de este país, en su vano intento por desacreditar el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y confundir a la ciudadanía, es muy posible considerar que esta decisión de la Suprema Corte pueda ser parte de esa intención de minar al gobierno, como está sucediendo con instituciones que hacen declaraciones sin fundamento o con errores , como las últimas de la Auditoría Superior de la Federación sobre la supuesta triplicación del costo por no haberse concretado el nuevo aeropuerto en Texcoco.

Es importante no perder de vista lo antes planteado y hacemos un llamado al Presidente para que envíe una iniciativa al Congreso que evite el daño que genera establecer las pensiones de más de 10 salarios mínimos con un tope de 10 UMA y buscar otras opciones que permitan la jubilación digna y la apertura laboral a nuevas generaciones de trabajadores.

Rosario Trejo G, Miguel Gutiérrez G., y Rafael Guerrero D.

Todo lo que yace en el subsuelo es de la nación

A propósito de las mineras extranjeras que están explotando oro y otras riquezas naturales en México y de que 60 por ciento de ellas son de Canadá y que además adeudan cantidades descomunales al fisco; tanto a las canadienses como a las demás, se les recuerda la Constitución dice que todo lo que yace en el subsuelo es propiedad de la nación. Sin cobardía, hay que revocarles ese derecho adquirido durante anteriores gobiernos vende patrias y proceda de inmediato la expropiación por causa de utilidad pública. Señor presidente: no únicamente la izquierda lo apoya, también el pueblo lo hace, como apoyó al presidente Cárdenas en la expropiación del petróleo, en 1938. Adelante con la Cuarta Transformación.

¡Hasta la victoria siempre!

Rodolfo Ceballos San Miguel

Agua y transporte, un suplicio en Cuautitlán

En el fraccionamiento La Piedad, Cuautitlán Izcalli, los trastes sucios se amontonan en nuestros fregaderos, ya no tenemos ropa limpia para cambiarnos, nos turnamos por día para bañarnos, el excusado tenemos que usarlo tres o cuatro veces antes de jalar la palanca, la pipa nos cobra 150 pesos (más de lo que gana un obrero por día) para llenar nuestro tinaco y necesitamos por lo menos cuatro en la semana, el agua llega a cuentagotas, una hora, a las 5:30 am, algunas personas conectan sus bombas directamente a las llaves de agua y las mangueras se chupan el poco líquido que alcanzamos a ahorrar, nadie da información. Cuando tenemos que salir, la combi nos cobra 12 pesos por los primeros cinco kilómetros que a mi se me hacen como tres, después cobran lo que quieren, 13, 14, hasta 19 pesos, sin importar la tarifa oficial, en transportes viejos llegamos a viajar hasta 16 personas, algunos sin cubrebocas. Son escasos los centros culturales y deportivos, hace mucho que no se construye uno y los que existen están en las zonas con mejores ingresos económicos, no se diga los centros de salud, muchos de los cuales cerraron con el cambio de gobierno municipal. Los cursos deportivos que llega a impartir el municipio son muy caros, por lo que, aunque no hubiera pandemia, tenemos que quedarnos en casa con nuestros hijos viendo la tele. A pesar de ser el estado de México la entidad con mayor número de fallecimientos por Covid, no se está vacunando por municipio, como se hace por alcaldía en la Ciudad de México.