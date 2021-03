L

a Fiscalía de Bolivia emitió ayer órdenes de arresto contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez y cinco ex ministros de su gabinete por cargos de terrorismo, sedición y conspiración, debido a su papel en los actos de desestabilización que culminaron en el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. También pesan órdenes de aprehensión sobre los perpetradores directos de la asonada, Vladimir Yuri Calderón, ex comandante de la policía boliviana, y Williams Kaliman, ex jefe de las fuerzas armadas, quienes exigieron la renuncia de Morales y forzaron al gobierno constitucional a dimitir.

Aunque la causa judicial sólo toca los delitos cometidos por éstos y otros personajes para derrocar al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y hacerse del poder, no puede olvidarse que en el ejercicio ilegítimo de sus funciones fueron responsables de toda suerte de atropellos contra la legalidad y contra el pueblo boliviano, que padeció a unas autoridades autoproclamadas con el único fin de imponer una vuelta al Estado oligárquico, racista, corrupto e incondicionalmente sumido a los dictados de Washington.