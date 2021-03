El primero no había sido detenido hasta este viernes y el segundo no fue hallado en su domicilio para asumir su defensa en un juicio por sedición y conspiración.

La fiscalía ordenó el jueves el arresto del ex comandante de las fuerzas armadas, general Williams Kaliman, y del ex jefe de la policía, Vladimir Yuri Calderón, por solicitar la renuncia de Morales, tras 14 años en el poder.

De acuerdo con la imputación formal de la fiscalía, que circula en redes sociales, se acusó a los ex funcionarios y Áñez por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. El fiscal encargado del caso, Omar Alcides Mejillones, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la medida.

La Paz. Jeanine Añez, la ex mandataria golpista de Bolivia, fue detenida a primera hora de este sábado en el departamento de Beni, horas después de que se giró una orden de aprehensión en contra suya y de cinco de sus ex ministros.

En una fotografía de noviembre de 2019, Jeanine Áñez. Foto Afp

Persecución política

Otro investigado es el ex dirigente cívico Luis Fernando Camacho, líder de protestas opositoras y virtual gobernador electo de Santa Cruz en los comicios del pasado domingo. Camacho aún no tiene orden de aprehensión y tras los incidentes mandó una carta al presidente izquierdista Luis Arce para decirle que es una mentira el discurso oficialista de que hubo golpe de Estado y lo acusó de practicar persecución política .

Jefes militares y policiales y líderes políticos opositores también son investigados por las masacres en Sacaba y Senkata contra seguidores de Morales, perpetradas por las fuerzas de seguridad, en las cuales murieron más de 20 personas.

También se solicita el arresto del almirante Palmiro Jarjuri, antiguo comandante de la armada, y Jorge Gonzalo Terceros, quien ostentaba el mismo cargo en la fuerza aérea, así como del general Gonzalo Mendieta. Entre los militares acusados por la fiscalía también están el general de división aérea Jorge Elmer Fernández y el ex jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas, Flavio Arce San Martín, quien fue detenido el miércoles.

Arce compareció ayer ante un juez, quien le dictó prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz. También se busca al general Sergio Orellana, que ocupó el comando de las fuerzas armadas cuando Áñez asumió la presidencia.

El centrista Carlos Mesa (2003-2005) y el derechista Jorge Quiroga (2001-2002), ex presidentes de Bolivia, condenaron las detenciones y órdenes de aprehensión. Ambos fueron actores claves para el derrocamiento del gobierno de Morales.

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, indicó que el caso, abierto por la denuncia de la ex diputada Lidia Patty “en contra de los partícipes de lo que fue en criterio del gobierno un golpe de Estado, tiene dos componentes: primero, el momento histórico de la asunción al mando como presidenta de facto de Jeanine Áñez. A partir de ahí, cuando ella recibe la banda y la medalla presidencial debe seguirse un juicio de responsabilidades.

Este caso ha sido presentado contra la ex senadora Jeanine Áñez, no contra la ex presidenta. Por lo tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades , aseguró. Agregó que el gobierno no comentará el caso.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, declaró a la prensa que los anteriores mandos militares limpiaron la información sobre la actuación de las fuerzas del orden en contra de manifestantes partidarios de Morales.

El 15 de noviembre de 2019, el gobierno de Áñez promulgó el decreto 4078 que, entre otras disposiciones, eximía de responsabilidad penal a los efectivos de las fuerzas armadas que actuaran ante las protestas.