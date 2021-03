Yolanda Chio

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de marzo de 2021, p. 22

Monterrey, NL., Las elecciones del 6 de junio po- drían suspenderse si repuntan los contagios de coronavirus, declaró ayer el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, respondió de inmediato: Habrá comicios aunque haya repunte en contagios .

En una reunión virtual con alcaldes, y tras la primera semana de campaña de los candidatos, El Bronco pidió a los aspirantes respetar los protocolos sanitarios derivados de la pandemia.