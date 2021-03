Julio Gutiérrez

Daniel Becker, nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que la economía del país está en una etapa de recuperación económica, pero aun en este entorno para los bancos todavía hay riesgos latentes .

Al tomar posesión de su cargo, durante la clausura de la 84 Convención Bancaria, Becker aseguró que en meses recientes se ha observado que parte de los usuarios de la banca ha decidido no utilizar financiamiento.

Explicaciones pueden haber múltiples, como el temor que están viviendo por la incertidumbre de la pandemia u otras. Para reducir estos temores se necesita de mayor certeza, demostrar un compromiso por tener un estado de derecho robusto e instrumentar acciones favorables para la actividad económica , comentó.

En esto puede estar la diferencia entre una rápida y robusta recuperación o una que sea lenta y marginal , dijo Becker.

Precisó que los sectores más afectados por la crisis son las pequeñas y medianas empresas, así como los servicios y el turismo.

Recalcó que cuando el país necesitó a la banca estuvimos ahí para apoyarlo. Cuando la amenaza de la pandemia era clara, hubo una acción rápida y decidida para iniciar los programas de diferimiento de pagos a los clientes .