Ernesto Martínez Elorriaga y Reyes Martínez Torrijos

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada

Sábado 13 de marzo de 2021, p. 2

La tragedia del incendio de la iglesia de Santiago Apóstol, en Nurío, Michoacán, que provocó la pérdida irrecuperable de patrimonio de la humanidad, pudo prevenirse, por lo que tendría que haber una sanción para las autoridades que fueron avisadas semanas antes de la urgencia de llevar a cabo acciones de conservación necesarias , sostuvo el museógrafo Tarsicio Padilla Carrillo.

La llamada catedral Sixtina de la Meseta Purépecha, del siglo XVI, tenía retablos de tipo barroco y neoclásico, y artesonado policromado, así como un coro y un sotocoro del siglo XVII con un elaborado programa visual. El también arquitecto explicó en entrevista con La Jornada que se había realizado una restauración del recinto, único en su tipo, por personas que aman el arte .

Padilla Carrillo, quien ha trabajado en varios museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó que la iglesia combinaba arte indígena y novohispano, y que el artesonado era muy importante. Refiere que los restauradores dieron instrucciones para que este techo o artesonado policromado se aislara y tuviera cierta protección para cualquier desgracia, como fue el incendio del 7 de marzo.

“Se perdió el artesonado, el coro y el presbiterio. Tenían figuras de santos hechas –como en la cultura prehispánica e indígena de Michoacán– de mazorca de maíz con raíces de tubérculo de orquídeas. Eran muy ligeros y siempre estaban ataviados con trajes indígenas.”

Padilla Carrillo lamentó que las pinturas ya se perdieron; el patrimonio no se va a recuperar nunca. Me lastima ver el dolor de los indígenas de quienes era su muestra religiosa y el cariño que le tienen a la conservación de este espacio, pero sin el apoyo de las autoridades no somos nada .

Pidió que las autoridades den una valoración a esta tragedia y una sanción a los responsables; se trata de la concientización de lo que somos y poner atención a las cosas prioritarias .

Importancia comunitaria

El historiador Antonio Ruiz Caballero, quien estudió el recinto, mencionó que conjuntos como el de Nurío son espacios muy importantes para las relaciones sociales comunitarias. No sólo tienen valor religioso, como podemos entender desde afuera, sino que son espacios fundamentales para la vida social y cultural de las comunidades .