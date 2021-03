Bryan Carlos LeBarón Jones, integrante de la comunidad menonita, presentó una denuncia y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue si incurrieron en actos de omisión el ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Alfonso Durazo y el titular de Seguridad Pública del estado de Sonora, José David Anaya Cooley, al no atender los señalamientos que se habían presentado por cuestiones de inseguridad en la zona del municipio de Bavispe, antes de noviembre de2019, mes en el que nueve integrantes de las familias LeBarón y Langford fueron asesinados por miembros del crimen organizado.

Bryan LeBarón señaló que la presentación de esta denuncia no tiene interés político, porque Alfonso Durazo es candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, sino porque existen varias carpetas de investigación abiertas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

También, dijo, en las comunidades de la zona limítrofe entre Sonora y Chihuahua sigue un ambiente de inseguridad y no hay semana en que no se registren hechos violentos y las autoridades no hacen lo suficiente para detener este tipo de actos.