Morena, PT y MC, a favor; el PAN votó en contra

Madeleine Bonafoux (PAN) insistió en que “se especifique que ‘autonomía reproductiva’ no se refiere a aborto” y consideró innecesario, por ejemplo, que en la Constitución se agregue el derecho a la sexualidad. A esa postura se sumó la priísta Soraya Pérez Munguía, quien dijo que no todo el país es cosmopolita como la Ciudad de México. El tema del matrimonio igualitario, hay que reconocerlo, no todos los estados piensan igual... el aborto no puede utilizarse como método anticonceptivo .

En contraste, diputados de Morena defendieron el avance que representa la reforma en materia de igualdad. Ernesto Palacios resaltó que con este cambio se corrige una omisión del Legislativo, es decir, una “discriminación de facto del Constituyente” hacia las mujeres.

Martha Tagle (MC) planteó que cada diputado puede tener una definición política, pero no oponerse a los aspectos donde no estén de acuerdo. No somos legisladores para votar por percepción personal, sino por una agenda para ampliar derechos que, por diferentes vías, han adquirido reconocimiento .

Porfirio Muñoz Ledo (Morena), quien presentó una de las iniciativas para la reforma, expresó: El machismo es el origen de todas las dictaduras y todas las sumisiones. Divide la especie en dos y subordina una mitad a la otra .

A pesar de las objeciones de PAN y PRI, la comisión aprobó el dictamen con 19 votos de Morena, PT y MC; cuatro panistas votaron en contra y se abstuvieron tres priístas y un legislador del PES.