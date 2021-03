Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de marzo de 2021, p. 6

Tres ex funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), entre ellos un ex subsecretario, fueron vinculados a proceso penal por un juez porque presuntamente sustrajeron de forma ilegal de los archivos de la dependencia el expediente de la llamada Casa Blanca, en el que está implicado el ex presidente Enrique Peña Nieto.

En 2019, la SFP presentó una denuncia penal por el robo del documento sobre el posible conflicto de intereses del entonces presidente Peña Nieto y Grupo Higa.

Copia de la versión pública

La demanda se originó en una investigación iniciada después de que algunos ex funcionarios señalaron que en 2018, antes de que se hiciera el cambio de administración en la SFP –que entonces estaba encabezada por la ex procuradora general de la República Arely Gómez González– se habría sustituido el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de las pesquisas sobre la Casa Blanca, inmueble que iba a comprar en 7 millones de dólares la entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, a Grupo Higa, uno de los que más contratos había recibido desde que el ex mandatario era gobernador del estado de México.

La SFP explicó ayer que tras una indagatoria, en la que se hizo evidente que el expediente de la Casa Blanca no fue archivado de conformidad con la ley y las normas internas, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de ejercicio ilícito de servicio público de tres personas que ocuparon a finales de la anterior administración los cargos de subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, director general de Denuncias e Investigaciones y director general adjunto de Investigaciones.