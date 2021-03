Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 12 de marzo de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a diferencia de la oposición, en el movimiento que encabeza ya hay relevo generacional para cuando él se jubile en 2024.

En conferencia de prensa dijo que ya se prepara para el retiro, incluso sicológicamente, porque su plan es alejarse por completo de la política y dedicarse a escribir un libro sobre el pensamiento conservador en México.

En Palacio Nacional estaban el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el canciller Marcelo Ebrard, quien sonrió cuando los reporteros pidieron nombres y preguntaron –fuera de micrófono– si el relevo estaba en el salón. Lo que sí adelantó es que una vez en el retiro no recibirá a nadie para hablar de política ni se meterá en asunto alguno.

Por ahora –en su tercer año de gobierno– se manifestó satisfecho porque (en la Cuarta Transformación) hay un abanico de hombres y mujeres de 50 años y más para dar continuidad al proyecto.

Estoy satisfecho porque ya hay relevo generacional; si el pueblo lo decide y el creador lo permite, yo estoy hasta 2024 y me jubilo. Ahí sí, a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando sicológicamente para eso, ya tomé la decisión que para alejarme por completo voy a escribir , sostuvo.

–¿La transformación no termina con López Orador? –se le preguntó.

–No –respondió.