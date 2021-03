E

l próximo jueves 18 de marzo a las 5 p. m. se presentarán los números 256 y 257 (julio-septiembre y octubre-diciembre) de Anthropos. Cuadernos de cultura y crítica y conocimiento, que publica Siglo XXI Editores México y Anthropos Editorial, Barcelona. Se trata de dos números temáticos que yo coordiné sobre bien-estar humano, concepto que ha venido cobrando más y más presencia en el pensamiento económico y sicológico, particularmente en sus conexiones con algunas ramas de la filosofía y de las neurociencias. El bienestar es la nueva vara de medición que está sustituyendo al PIB como indicador de desarrollo o progreso social. La presentación se transmitirá por YouTube: SIGLO XXI EDITORES MÉXICO y por Face Live: htttp://www.facebook.com/sigloxxieditoresdemexico.

Cada número incluye tres artículos originales escritos expresamente para esta edición y que fueron sometidos a arbitraje editorial anónimo; en el número 256 se incluye, además, la traducción del prefacio y la introducción del libro Homo Prospectus, de Seligman et al., uno de los líderes principales de la sicología positiva, que estudia cómo es y cómo puede ser el ser humano mentalmente sano. El prefacio del libro es de Seligman y la introducción del filósofo Peter Railton. Este libro es reseñado por Aura Ponce de León. Por último, en la sección Reedición de Clásicos se incluyen dos capítulos del libro The Joyless Economy (1976), de Tibor Scitovsky, que puede considerarse un clásico del tema por ser el más importante precursor contemporáneo de la vinculación entre sicología y economía, con el título Conceptos centrales de sicología y economía de la motivación . El número 257 comprende, además de los tres artículos: 1) una traducción de un texto de Mihalyi Csikszentmihalyi et al., destacada figura en esta temática y pionero, junto con Seligman, de la sicología positiva. El texto traducido aborda lo que él llamó vivencia óptima ( optimal experience) o flujo ( flow), concepto por el cual su autor es muy conocido y que es una de las expresiones más altas del bien-estar humano; 2) una nota sobre la aportación central de Fernando Noriega, ser humano excepcional y creativo economista teórico fallecido en enero de 2020; escrita por Julio Boltvinik y Luis Huesca, que intenta transmitir su hazaña insólita de superar-abolir la teoría económica neoclásica; 3) una reseña del libro Pobreza y persistencia campesina en el siglo XXI (Boltvinik y Mann, coordinadores, Siglo XXI Editores) escrita por Julio Moguel; y, por último, la traducción del capítulo 1 de How’s Life 2020, de la OCDE, referido al bien-estar en los países de la organización.

Los tres artículos del número 256 se refieren, sobre todo, al bien-estar a escala individual o familiar, mientras los tres del número 257 abordan visiones societales, el contexto social y cultural en el cual se frena o estimula el bien-estar personal. El primer artículo, de Ian Gough, destacado economista británico, coautor de la más famosa teoría contemporánea de las necesidades humanas ( A Theory of Human Need), y autor del también muy conocido libro Economía política del estado de bienestar, aborda el triángulo: necesidades humanas, cambio climático y bien-estar sustentable. El segundo es de Mariano Rojas, economista costarricense, destacado protagonista internacional de la corriente de bienestar subjetivo, quien residió muchos años en México (ahora vive y trabaja en España), es una defensa del enfoque de bien-estar subjetivo como el único válido y contiene una fuerte crítica a los enfoques del bien-estar objetivo. Por último, Boltvinik y Arellano-Esparza hacen una revisión crítica de la bibliografía, destacando la multiplicidad de corrientes de pensamiento y la polarización entre las corrientes de bien-estar objetivo y subjetivo, pero mostrando las posibilidades de su integración. Los tres artículos del número 257, como se dijo, abordan visiones societales y fueron escritos por autores latinoamericanos críticos de las visiones dominantes de progreso y desarrollo. Antonio Elizalde, sociólogo chileno, coautor con Manfred Max-Neef y Martin Hopenhayn del famoso libro Desarrollo a escala humana, aborda la sociedad hiperconsumista actual y se pregunta si el bien-estar es posible en ella. Alberto Acosta, economista ecuatoriano, fundador del partido indigenista Pachakutik, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, contrasta las promesas incumplidas del progreso y el desarrollo con las visiones comunitarias y biocéntricas del Buen Vivir. Por último, Luis Arizmendi, economista político mexicano, fallecido en enero de 2021 por Covid-19, sostiene que sólo en el contexto de la crisis multidimensional actual es posible entender el auge de los estudios de bien-estar subjetivo en cuyo seno identifica y analiza tres corrientes político-intelectuales, que contrasta con El principio esperanza de Ernst Bloch, que analiza en detalle. Su viuda, la economista Vianey Ramírez, dirá unas palabras en lapresentación.