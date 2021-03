E

l presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa de la discusión dos temas de futurismo político: aseguró que en su movimiento ya hay relevo generacional , con mujeres y hombres de cincuenta años de edad para arriba, y adelantó que luego de entregar el poder, en 2024, se dedicará a escribir un libro sobre el pensamiento conservador mexicano y se jubilará de la política, negándose incluso a emitir opiniones y a recibir en Palenque a visitantes que quisieran hablarle de temas políticos.

Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, sí hay relevo de este lado. Ellos tienen problema, nosotros no: es un abanico , agregó López Obrador. Cuando los reporteros presentes en la conferencia matutina de prensa le pidieron que diera nombres, el Presidente respondió: Ya vamos a hablar, si todavía falta (esta frase ha sido tomada de la página oficial de Presidencia, https://bit.ly/2PNp80s, aunque en algunos medios de comunicación hay otras variantes). Y dio por terminada la sesión, argumentando que ya era la hora del café con leche.

Obviamente, las palabras presidenciales incentivaron las especulaciones respecto a los eventuales integrantes de ese relevo generacional para 2024. Presente en la mañanera, Marcelo Ebrard sobrellevó con buen humor las miradas inquisitivas de algunos reporteros, alguno de los cuales preguntó al mandatario si algún miembro de ese relevo estaba presente en la sesión informativa.

Además de Ebrard, quien funge como una especie de vicepresidente civil (el otro vicepresidente , militar este, sería Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional), el otro perfil en competencia informal es Claudia Sheinbaum, gobernadora de la Ciudad de México. Al menos a estas alturas, pareciera que la contienda real se centra en ellos dos: Ebrard, eficaz, operativo y continuista de un sistema priísta remozado, y Sheinbaum, preferida en el círculo central del obradorismo, disciplinada y cautelosa.