noche, el presidente Biden anunció que el Congreso aprobó su paquete de estímulos económicos por casi 2 billones de dólares. (Dos millones de millones de dólares). Como vía de comparación, el PIB de México antes de la pandemia era de 1.2 billones aproximadamente. Asumió el compromiso de que todos los adultos estarán vacunados contra el Covid-19 antes del próximo primero de mayo. (Incluidos varios millones de paisanos, con y sin documentos). Hemos venido escuchando que el paquete se reflejará favorablemente sobre la economía mexicana por dos rutas: crecerán las remesas de nuestros paisanos y las exportaciones.

Todo el dinero del mundo

La revista británica The Economist publicó este breve editorial que sirve para entender mejor cuánto costará el rescate de la mayor economía del mundo: “Durante una década, después de la crisis financiera mundial de 2007-2009, los responsables de la formulación de políticas económicas de Estados Unidos fueron demasiado tímidos. Con Covid-19 están tomando riesgos. El paquete de estímulos de 1.9 billones de dólares del presidente Joe Biden eleva a casi 3 billones, o 14 por ciento del PIB prepandémico, la cantidad de gasto relacionado con el coronavirus aprobado desde diciembre, y a alrededor de $6 billones el total invertido desde el comienzo de la crisis. Está previsto que la Reserva Federal y el Tesoro inviertan unos 2.5 billones de dólares en el sistema bancario este año, y las tasas de interés se mantendrán cerca de cero. Si esta apuesta da sus frutos, Estados Unidos evitará la miserable trampa de baja inflación y baja tasa en la que Europa y Japón parecen atascados. Otros bancos centrales pueden copiar la nueva actitud de la Fed, más tolerante, hacia las subidas temporales de precios. Los estímulos fiscales masivos pueden convertirse en la respuesta normal a las recesiones. El riesgo, sin embargo, es que Estados Unidos se quede con deudas crecientes, un problema de inflación y un banco central que enfrenta una prueba de su credibilidad”. El texto está escrito por la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. En resumen, el que no arriesga no gana.

Capturan a colaboradora

El PRI ya tiene una imagen inimitable para su campaña política en la Ciudad de Mexico: su preclaro ex líder Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Hay un pequeño inconveniente: anda huyendo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó la ficha roja de Interpol para dar con su paradero; está acusado de trata de personas y asociación delictuosa. También pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que sean congeladas sus cuentas bancarias y las de cuatro personas más, contra quienes hay órdenes de aprehensión: Sandra Esther Vaca Cortés, diputada local del PRI; Roberto Zamorano Pineda, ex secretario de finanzas de dicho partido; Claudia Priscilia Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado; las dos últimas son señaladas por operar como reclutadoras de la red de prostitución. La tarde de ayer, Ernestina Godoy, titular de la fiscalía capitalina, informó que una de las mujeres, Adriana Rodríguez Regalado, fue detenida por integrantes de la Policía de Investigación y remitida al penal femenil de Santa Martha Acatitla, y en las próximas horas se definirá su situación legal. ¡Chispas! Probablemente tendrán que cambiar de imagen.