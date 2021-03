El PES se retira en varios municipios de Chihuahua

David Ernesto Medina, presidente del Partido Encuentro Solidario (PES) en Chihuahua, anunció que no presentará candidatos en varios municipios de la entidad (no precisó cuáles), pues en ellos no hay autoridades que salvaguarden la seguridad .

Medina participó en una reunión de dirigentes de todos los partidos en Chihuahua con el secretario de Gobierno estatal, Luis Fernando Mesta; el fiscal César Peniche; el secretario de Seguridad del estado, Emilio García, y la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlett Espino.

En ese acto se acordó instalar una mesa de trabajo que recibirá información sobre la actividad de grupos criminales en Chihuahua, en respuesta al asesinato del abanderado del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Yuriel Armando González, cometido la semana anterior.