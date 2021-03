De acuerdo con familiares de las víctimas, entre los pasajeros que perecieron había un bebé; sin embargo, el responsable de Protección Civil señaló que no se había identificado a ninguno de los muertos.

Monterrey, NL., Once personas muertas y siete heridas fue el saldo del choque frontal de una pipa cargada con 40 mil litros de combustible y un autobús de transporte público, la madrugada del jueves en el municipio de Salinas Victoria.

La identidad de las 11 personas no está confirmada. Hay una versión preliminar de que falta una persona, un menor de edad, (pero) no está verificada esa información. Nosotros seguimos preservando la escena para coordinar con la Fiscalía general el levantamiento de los cuerpos y que no se contaminen , declaró.

Las acciones de limpieza, recuperación de cuerpos y retiro de los vehículos se extendieron durante toda la mañana y parte de la tarde del jueves. La Guardia Nacional cerró el entronque donde sucedió el accidente.

En las labores de control del fuego, limpieza, apoyo a familiares de las víctimas y recolección de cuerpos, además de bomberos de Nuevo León, brigadistas de Protección Civil, elementos de la Guardia Nacional y agentes de la fiscalía, participaron trabajadores del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Secretaría de Desarrollo Social del estado.