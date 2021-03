▲ Pobladores del municipio de San Jacinto Amilpas esperaron el miércoles durante más de ocho horas para ser vacunados contra Covid-19, pero por la noche les comunicaron que la inmunización no se llevaría a cabo, lo que causó molestia y reclamos a las autoridades. Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Viernes 12 de marzo de 2021

Santa Lucía del Camino, Oax., Ocho horas de hacer fila y el anuncio de que se suspendió la vacunación contra Covid-19 para adultos mayores provocaron la ira de cientos de personas en este municipio, golpes, jaloneos y hasta una amenaza con arma de fuego de un supuesto guardaespaldas.

El presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño, informó que la tarde del miércoles se suspendió la inmunización de los mayores de 60 años de edad, sin que alguien explicara la causa, lo que motivó hasta 11 bloqueos viales en esta localidad.

La mañana de ayer el edil acudió al puesto de vacunación instalado en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de esa localidad y responsabilizó de la suspensión a la delegada de los programas de Bienestar, Nancy Ortiz Cabrera.

Las vacunas no se acabaron de un momento a otro. Ya sabían que no había o no iban a alcanzar , explicó el munícipe, quien calificó de irresponsable a Ortiz Cabrera y demandó su renuncia, petición que, afirmó, fue apoyada por su cabildo y presidentes de agencias y colonias de esa localidad conurbada a la capital del estado.

En una llamada que Dante Montaño tuvo con Ortiz Cabrera y que puso en altavoz, la funcionaria federal afirmó que ella no anunció las jornadas de vacunación, sino la subdelegada regional, Aída Valencia.

Los bloqueos se reanudaron la mañana de este jueves, uno de ellos en la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo, frente a la delegación estatal de Bienestar; ahí un grupo de manifestantes buscó ingresar al edificio para exigir la atención de Nancy Ortiz. Hubo empujones y forcejeos y un presunto guardaespaldas de la funcionaria federal sacó una pistola y cortó cartucho.

El edil de Santa Lucía acusó al supuesto escolta de haberle puesto el arma en la cabeza durante el altercado, lo que fue aprovechado por habitantes de Santa Lucía, quienes ingresaron al estacionamiento de la dependencia, detuvieron a la persona armada, la despojaron de la pistola y lo entregaron a la policía municipal. Tres horas después no había sido presentado ante la Fiscalía General de la República.