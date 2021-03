Ap

Nueva York. The Color Purple (El color púrpura) llevó a Cynthia Erivo a ganar premios Grammy, Tony y Emmy.

Su brillante actuación en la reposición de Broadway le mereció en 2016 el Tony a la mejor actriz en un musical. Luego cantó temas de la obra en el programa Today y por ello fue galardonada con un Emmy Diurno a la mejor interpretación musical en un programa matutino. La banda sonora de la puesta fue reconocida con el Grammy al mejor álbum de teatro musical en 2017.

Supongo que no esperaba estar así de cerca tan rápido , señaló Erivo a The Associated Press de su casi EGOT, acrónimo usado para artistas que han ganado premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony. Yo sencillamente seguiré trabajando. Si sucede, sucede. No es algo que esté persiguiendo. Voy en busca de un trabajo bueno, de buenos proyectos y buenas historias. Con suerte pasará como resultado de eso .

Al igual que Erivo, otros han ganado un Tony, un Grammy y un Emmy de un solo tiro, incluidos Ben Platt y Rachel Bay Jones por el musical Dear Evan Hansen, y Katrina Lenk y Ari’el Stachel por The Band’s Visit. El Emmy Diurno que recibieron los cinco artistas ya no existe; el último se entregó en 2019.

