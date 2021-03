Afp

Periódico La Jornada

Viernes 12 de marzo de 2021, p. 4

Rabbit, del provocador artista pop Jeff Koons, escultura de acero de 104 centímetros de un conejo inflable, fue subastada en mayo de 2019 por 91.7 millones de dólares por la casa Christie’s en Nueva York.

Este precio de venta es cuatro veces inferior al récord alcanzado por el Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, obra de arte más cara del mundo adquirida por 450 millones de dólares en 2017 por el Louvre de Abu Dabi.

Destronada por el conejo de Koons, la obra Portrait of an Artist (Pool with two figures), del pintor británico David Hockney se adjudicó por 90.3 millones de dólares en noviembre de 2018 en Christie’s en Nueva York. En este lienzo de gran formato, un hombre elegante está de pie al borde de una piscina, mirando a otro nadar bajo el agua en su dirección, con un paisaje idílico de árboles y montañas.

Un collage del artista estadunidense Beeple se vendió el jueves por 69.3 millones de dólares en Christie’s, un récord para una obra totalmente digital.