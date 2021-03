De esa forma, el Ejecutivo federal respondió a cuanta interrogante se le hizo. Entre ellas la referente a las denuncias contra candidatos que han resultado con antecedentes penales o carpetas de investigación en su contra. Que no se permitan las prácticas de antes –recomendó– los acarreos, la compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas, que no se permita el fraude electoral, pero que además se castigueal mapache electoral, al delincuente electoral. La Fiscalía General de la República puede, mediante la Fiscalía Electoral, participar en los procesos electorales vigilando de que no haya fraudes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ponderó la suma de todos los gobernadores a su Acuerdo Nacional por la Democracia, con el cual se evitará el fraude y que nadie esté pensando que es pura faramalla. Así, en lo electoral los partidos tendrán que decidir, nosotros lo que vamos a procurar es de que se respete el voto . No obstante, acotó, los partidos deben asegurar que sus candidatos no tengan antecedentes penales.

Refirió casos donde se garantizó la libertad de votar y otros donde la cooptación floreció. En las otras elecciones se metieron los gobernadores, pero ya eso no va a volver a suceder.

Por ello, enunció su llamado a la defensa de la democracia, y consideró que “sería muy bueno también que los partidos –eso es una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos– que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales”.