Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 11 de marzo de 2021, p. 12

Todos los virus varían continuamente, es una manera de sobrevivencia, y en el caso del SARS-CoV-2 se han reportado más de 600 mil genomas en el mundo, indicó Susana López Charretón, del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el conversatorio Lecciones aprendidas a un año de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, expuso: viéndolos con esa lupa, desde luego que estamos notando las variantes del virus, esos cambios que siempre suceden . Sin embargo, añadió, hay algunas que están predominando y aún no se sabe si en realidad son más virulentas que el virus original o simplemente se debe a efecto de contagio más cercano entre personas .

El temor, dijo, es que las variantes puedan presentar cambios que los anticuerpos ya no reconozcan. No obstante, hasta el momento todavía no hay información que sugiera que las vacunas estén perdiendo su efectividad” ante ellas.