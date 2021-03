Así describió el reparto de los antivirales, en la ominosa circunstancia del acaparamiento: 10 países tienen 80 por ciento de las vacunas, como 110 o 120 tenemos 20 por ciento y hay 80 naciones que no tienen una sola dosis. En la pantalla que utiliza para exponer videos, gráficas y datos relacionados con su administración, señaló que, de los 300 millones de vacunas aplicadas, cuatro quintas partes se han destinado a la población de los países mayormente productores. Y sobre ellos destaca Estados Unidos.

En la conferencia matutina de ayer, confirmó la cooperación con el sector privado, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales; no obstante, repuso: el problema está en la disponibilidad de las vacunas, todavía no hay suficientes y hay acaparamiento de vacunas en el mundo. El mecanismo de la ONU, Covax, ha distribuido 4 por ciento, ¡4 por ciento! , reiteró desdeñoso.

El acaparamiento de las vacunas en el mundo es una gran injusticia, y vuelvo a decir, con todo respeto, ¿dónde está la ONU?, ¿fue pura formalidad nada más nuestra resolución, que se aprobó casi por unanimidad, de que no iba a haber acaparamiento de vacunas? ¿Fue nada más simulación? , cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Salón Tesorería, informó que ya se han contratado 140 millones de dosis para México, pero los productores incumplen en enviarlas a tiempo.

Sostuvo la postura de reclamo ante la lentitud de la distribución a nivel global, porque nosotros vamos a seguir insistiendo en que tiene que haber solidaridad porque si no, todo es pura demagogia. ¿Cómo es eso de que hay apoyo a países pobres y en una circunstancia como ésta lo que se nota es el acaparamiento, el egoísmo, el darles la espalda a otros seres humanos? ¿Dónde queda la fraternidad universal?

Durante su diaria exposición ante los medios de comunicación, reiteró que no existe obstáculo alguno para que la iniciativa privada consiga los biológicos, pero el asunto es que no se consiguen. Nosotros estamos todo el día viendo esto, ya tenemos en contratos más de 140 millones de vacunas... el asunto es que incumplen, no llegan a tiempo .

Aun así, se comprometió por enésima vez a “que antes de que termine abril –el mes próximo– tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años en adelante, cuando menos con una dosis, porque ya vamos avanzando. Ahora ya se está vacunando como en 600 municipios completos del país”.