Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 11 de marzo de 2021, p. 10

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reapareció en una transmisión virtual durante la conferencia vespertina de Palacio Nacional, a 19 días de confirmar que era positivo a al Covid-19.

Aseguró estar completamente recuperado, pero que aún es positivo al virus del SARS-Cov-2, por lo que no podrá reincorporarse a sus actividades presenciales. Tengo el alta médica, pero no el alta epidemiológica , explicó durante su intervención.

“Me reincorporo hoy (…) no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra el Covid-19. Lo que sí, es que hoy me volví a hacer la prueba, porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo al negativo respecto a la detección del virus; se hizo la prueba en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), y vuelvo a salir positivo”, apuntó.

El funcionario federal aclaró que mantendrá su derecho a la confidencialidad en aspectos particulares de su condición biológica, de salud, tratamiento y tiempo de recuperación, a fin de no transferir una idea equivocada de que mi propia experiencia puede generalizarse a cualquier otra persona, lo que sería un completo error , explicó que el hecho de que su prueba de detección del virus lo arroja como positivo, quiere decir que su carga viral aún es suficientemente alta para ser contagioso .