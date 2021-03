El golpe a los Beltrones es, desde luego, también al PRI en general. Sin embargo, no al PRI peñista, pues Beltrones fue un aliado práctico durante el sexenio del ex gobernador mexiquense, pero siempre con un desapego y críticas en privado a la falta de oficio político del peñismo y de la voracidad corruptora que escandalizaba incluso a miembros de la vieja guardia tricolor. Beltrones también se mantiene a distancia de la actual dirigencia del PRI, a cargo de Alejandro Moreno, llamado Alito, adversario como ha sido el sonorense del grupo muratista que hoy controla al partido tricolor.

Astillas

El subsecretario estelar, Hugo López-Gatell, hubo de asomarse ayer al nocturno foro sanitario oficial para dar prueba de vida , como con buen sentido del humor había demandado un reportero un día antes. La aparición del vocero gubernamental en asuntos pandémicos fue virtual, a través de Internet, pues sigue con reporte positivo del contagio de Covid-19, aunque no tiene mayor molestia… Adolfo Ríos, quien fue futbolista profesional, llamado El portero de Cristo (cuyo perfil político no es el de artistas y deportistas faranduleros), no será candidato del Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano a la presidencia del municipio de Querétaro, debido a que, según señaló, hubo incumplimiento a tratos de palabra que se habían hecho. En la contienda municipal capitalina de tres años atrás, conforme a las impugnadas cifras oficiales, Ríos había quedado a mil 513 votos de distancia (0.34 por ciento) del panista Luis Nava... Los diputados aprobaron ayer en lo general la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Luego de que también se voten favorablemente los artículos reservados para discusión en particular, el expediente pasará al Senado, donde es de preverse que en lo general se autorizará la mencionada nueva ley… ¡Hasta mañana!

