l 2020 fue escenario de la guerra del petróleo y 2021 se está convirtiendo en el año de la guerra de las vacunas . Tienen el mismo denominador: poder y dinero. Las grandes economías se apoderaron de los suministros y ayer el presidente Biden, misericordiosamente, dijo que si les sobran compartirán con otros países. En su conversación reciente con el presidente López Obrador había negado esa posibilidad. Haciendo milagros, el gobierno mexicano ha adquirido vacunas de las marcas y los países de origen disponibles. (Fue otra chamba que el Ejecutivo encargó al canciller Marcelo Ebrard). Ha conseguido biológicos estadunidenses, británicos, chinos y rusos. Nuestro país acaba de sobrepasar la marca de 3.4 millones de vacunados, al menos con una dosis. Eso le da pasaporte para estar en el exclusivo club de naciones que han superado la cifra de un millón (ver gráfica). Conviene analizar la relación entre número de personas inmunizadas y la población de un país. China ha vacunado a 52.5 millones, cifra que representa cuatro por cada 100 mil habitantes. En cambio, México la ha aplicado a 3.4 millones, lo que equivale a tres por cada 100 mil (cifras redondeadas).

