Por primera vez dice el monto de las acciones de Orfila y Sejourné, más de 24 mil, pero cínicamente dice que representan 1.2 por ciento del total. En 2021 después de la emisión de múltiples acciones tal vez, suponiendo que ese era el monto. En mayo de 2003, a la muerte de Séjourné, cuando se le presentó la carta-testamento, representaban muchísimo más. Él negó validez a la carta de Orfila y en vez de hacer lo que un hombre honesto y consciente del compromiso con la herencia cultural que le dejaba Orfila en SigloXXI haría: convocar a una asamblea de accionistas y del consejo y preguntar qué se debería hacer, lo que hizo fue permitir y aprobar que su socia Guadalupe Ortiz se apropiara de todo. ¿Una vez pasadas por las manos de Guadalupe las acciones se han blanqueado, lavado y legitimado? Recuerdo cuando me ofreció por la acción de mi padre 100 pesos y se rio diciendo: eso ya no vale nada , era ese mismo 2003 y así compró el resto.

gradezco a nuestra compañera Mónica Mateos la información a plana completa en la cual recoge con precisión las afirmaciones de Jaime Labastida y contrapuntea con Iván Restrepo. Eso nos permite ver la dimensión de las mentiras que esgrime en su defensa. Sólo aclararé dos de ellas: él entró a SigloXXI tras la muy lamentable renuncia de Martí Soler que sustituía a Orfila. La editorial no estaba en quiebra, pero para él como dice: no valía nada , así lo ha demostrado. Los siguientes años se deshizo de 60 de los 80 trabajadores que había, lo mismo fue haciendo con el consejo en el cual hoy día hay cuatro personas que ni accionistas son, pero sí sus amigos.

Con apoyo de Geopolítica Energética Sonora. Raúl Pérez-Enríquez

Exclusión de mujeres con discapacidad

El 8 de marzo, Olga Sánchez Cordero habló de la deuda histórica que México tiene con las mujeres, citando a un grupo de minorías en las que no incluyó a las mujeres con discapacidad (más de 10 millones, Inegi 2020) y a las madres de hijos con discapacidad. Dicha omisión muestra la invisibilidad de esta población en la agenda pública de la 4T, que más allá de las becas, no ha desarrollado políticas públicas en favor de la inclusión y equidad de las personas con discapacidad. Con carácter urgente apelamos a que el gobierno asuma con firmeza las bases de una sociedad incluyente, plural y abierta, donde las mujeres con discapacidad cuenten con programas que contemplen la equidad de posición, es decir, con condiciones, tanto estructurales como materiales y de todo orden social, necesarias para una existencia humanamente digna.

Zardel Jacobo (UNAM), Servando Gutiérrez (UAM-I), Raquel Jelinek (UNAM), Gabriela Mendoza y Andrés Moctezuma (La Ventana-Arte Incluyente)

En la Iglesia nace la discriminación femenina, señala

Me sorprenden las feministas. Atacan al gobierno en turno para demandar justicia e igualdad de derechos, pero no voltean la mirada hacia la institución más patriarcal del planeta: el Vaticano. Ahí nace la discriminación femenina. Sus estructuras no admiten que una mujer oficie misa o tenga derecho a escalar en su jerarquía, ni el derecho de abortar ni la igualdad con su cónyuge. Del derecho canónico nacieron muchas de las leyes civiles que hoy nos rigen y discriminan al sexo femenino. En vez de martillar monumentos o quemar mujeres policías, deberían apuntar sus reclamos contra el clero (iglesias, parroquias y catedrales), donde la mujer tiene como opciones de vida: ser madre santa y esposa obediente. Si buscan enemigos a su causa libertaria deberían empezar por ahí, no en Palacio Nacional.

Graciela Barabino