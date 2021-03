Afp, Ap, Reuters y Xinhua

Periódico La Jornada

Jueves 11 de marzo de 2021, p. 27

Sao Paulo., El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) llamó ayer a sus compatriotas a no seguir ninguna decisión imbécil del mandatario, el neofacista Jair Bolsonaro, escéptico de las vacunas y las medidas restrictivas para frenar la pandemia de coronavirus que ya mató a casi 270 mil personas en el país.

Bolsonaro no tardó en replicar. No faltaron recursos. El gobierno federal hizo su parte para combatir la enfermedad, aseveró el mandatario en entrevista con CNN Brasil. “Lula inicia su campaña. Y como no tiene nada que mostrar –y esa es una regla del Partido de los Trabajadores (PT)–, su campaña se basa en criticar, mentir y desinformar”, agregó.

En su primera comparecencia pública luego de que un juez del Supremo Tribunal Federal anuló las sentencias condenatorias que tenía por presuntos cargos de corrupción, Lula sostuvo que es víctima de la mayor mentira judicial en 500 años de historia , al presentarse como figura de conciliación en un país devastado por la pandemia y la crisis económica.

Se abstuvo de precisar si buscará la presidencia en las elecciones de 2022, aunque se dijo abierto a buscar alianzas con todos los sectores.

Voy a ser muy claro: sería alguien pequeño si estuviese pensando en 2022 en este momento , cuando los muertos por la pandemia baten récords con un balance que superó 270 mil, aseveró el fundador del PT.

Cuando llegue el momento, el PT pensará si tiene que tener candidato o integrar un frente amplio. Pero ahora los líderes de los partidos tienen que discutir de la vacuna, de los salarios , agregó.

El desastre sanitario de Brasil, el segundo país con más muertos por coronavirus después de Estados Unidos, fue el principal caballo de batalla de su intervención en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en la periferia de Sao Paulo.