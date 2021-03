C

uba se convirtió esta semana en el primer país de América Latina y el Caribe y, probablemente, entre la totalidad de países pobres, que cuenta con un candidato vacunal contra el Covid-19 en la fase III de ensayos clínicos: el Soberana 02. Ello tiene inocultables connotaciones humanísticas y geopolíticas que abordamos más adelante, acentuadas por la tirantez de la coyuntura internacional.

El lunes comenzó la aplicación de la primera dosis de la vacuna y del placebo en 44 mil 10 voluntarios de ocho municipios de la provincia de La Habana. Se aplicará una segunda inyección transcurridos 28 días y en un número de casos se adicionará una tercera dosis de refuerzo con otro candidato vacunal cubano, el Soberana 01A o Soberana Plus. Este último ensayo busca lograr mayor grado de inmunidad, incluso ante las nuevas variantes del coronavirus.

Pero esto no es todo en el rápido avance de las vacunas isleñas, pues muy probablemente en este mismo mes de marzo, tan pronto sea autorizado por la agencia reguladora nacional, se dé inicio en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, con 42 mil personas, al ensayo clínico fase III de Abdala, otro candidato vacunal cubano, que junto a los ya mencionados y al Soberana 01 y el Mambisa forman parte del elenco de cinco vacunas en proceso de estudio en la mayor de las Antillas.

El objetivo de la fase III es comprobar que la vacuna tiene la capacidad de evitar que las personas se enfermen, sea fundamentalmente capaz de evitar que avancen hacia formas graves y potencialmente mortales del padecimiento. También se propone evitar que los vacunados lleguen siquiera a contagiarse, aun cuando sólo alcancen la categoría de asintomáticos, aunque esto es por ahora sólo una hipótesis que habrá que comprobar en su momento. Se busca igualmente verificar la seguridad del producto y su inmunogenicidad.

En cuanto a la seguridad, se ha demostrado en fases anteriores que es muy alta en todas las vacunas cubanas, pues lo que más mencionan los sujetos de los ensayos son uno o dos días de moderada molestia en el lugar donde se aplicó la inyección y no se reporta una sola reacción que haya requerido internamiento hospitalario. Aseguran expertos cubanos que es alta también la inmunidad lograda, pero no he podido encontrar el dato exacto.