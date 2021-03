La negociación iba a realizarse en las oficinas de protección civil de Cuernavaca, pero cuando llegaron las nuevas autoridades los opositores, encabezados por dos ex concejales municipales, las atacaron, destruyeron sus vehículos y retuvieron a un grupo.

La irritación de siete ex consejeros, el ex vocero Jorge Enrique Meléndez y el ex tesorero Santos Artemio Rodríguez Aragón, señaló Lilia González, se debe a que fueron destituidos en una asamblea general y a que las nuevas autoridades fueron reconocidas por el TEE.

Exigimos la presentación inmediata de nuestro compañero Luis Fernando Nava Espinoza, vivo, sano y salvo, ya que hasta este momento sigue desaparecido. Responsabilizamos a los actores antes mencionados de cualquier daño hacia su persona , recalcaron los consejeros municipales de Hueyapan antes de que el abogado fuera liberado.

También demandaron al gobierno del estado que ponga un alto a la confrontación y no quiera justificar su inoperancia con nuestros usos y costumbres, pues de haber intervenido cuando se le solicitó este incidente no habría sucedido. Se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para resguardar la integridad de los ciudadanos asistentes a nuestras asambleas, pero se hizo caso omiso .

El conflicto se inició en julio de 2020, cuando la asamblea general del pueblo destituyó a Jorge Enrique Pérez Meléndez y a siete de sus compañeros por presuntos actos de corrupción y negarse a informar, sobre el uso de alrededor de 40 millones de pesos.