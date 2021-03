Por lo pronto, este proceso tendrá la audiencia intermedia el día 26, y aunque se definiera qué pruebas tienen valor para que inicie el juicio oral, no se desahogará hasta en tanto se resuelva el recurso de amparo.

El abogado Epigmenio Mendieta explicó que que existen fallas del Ministerio Público Federal, por lo que el tipo penal fue derogado, y este asunto se definirá en un juicio de amparo, por lo que en este procedimiento la ex secretaria de Estado no negociará una sentencia y, en caso necesario, irá juicio.

Tal condición conllevará a que entregue información y documentos que permitirán a la Fiscalía General de la República (FGR) tener evidencia para casos que alcanzarían al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La defensa de Robles informó que la ex funcionaria podría encontrarse entre lunes y miércoles de la semana próxima en el interior del reclusorio femenil con los representantes de la Seido.

Cuando el personal de la Seido vaya a interactuar con Rosario Robles ya podremos plantear cuáles son los casos en particular en los que va a dar información. El de Luis Videgaray es el más concreto en el que ella tiene información veraz , dijo Sergio Arturo Ramírez.

El acuerdo de testigo colaborador entre la FGR y Robles se concretará una vez que la Seido considere que ella ha aportado evidencias suficientemente contundentes, indicó el litigante, quien dijo que hasta este momento no hay ninguna acusación que llegue hasta el ex presidente (Enrique Peña Nieto), mucho menos al senador y ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.