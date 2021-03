Subrayó que no se deben permitir los linchamientos políticos y recomendó un libro del caricaturista Rafael Barajas El Fisgón: Linchamiento mediático contra Madero.

Aunque en principio sostuvo que no tratará más el tema, mencionó la respuesta emitida varias veces desde que se empezó a difundir que el senador con licencia había sido acusado de violación.

¿Qué querían?, que yo desde aquí descalificara como cacique, como gran elector? No, yo soy demócrata , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se le preguntó de nueva cuenta su posición ante la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero.

En la conferencia de prensa una reportera le insistió en que hay denuncias penales contra Salgado Macedonio. No hay. O sea, bueno, en el caso de que existan las denuncias penales que sea el Poder Judicial el que resuelva, pero si lo quiere el pueblo y no hay delitos ¿nada más porque ya se tomó como bandera y vamos a irnos acarreados sin argumentos? No , respondió.

Advirtió que así como se fabrican delitos, también se fabrican víctimas, y pidió tomar en cuenta que en el pasado él mismo fue objeto de campañas como aquella de ‘López Obrador, peligro para México’.

Claro que fabrican víctimas, hay gente en la cárcel que es inocente, fabrican delitos, todo , aseguró.