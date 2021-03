Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de marzo de 2021, p. 5

Las farmacéuticas y propietarios de medios de comunicación quieren un presidente débil y pensaron que iban a someternos , denunció Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional, aseguró que habrá medicamentos a pesar de esa presión, no sólo para este año, sino en todo su sexenio. Las medicinas que se dejaron de producir en el país llegarán de India, Corea del Sur y Alemania, y al replicar a sus adversarios aclaró que preferiría irse antes de ser cómplice de corruptos.

“Hay dueños de medios de comunicación que apuestan a que el presidente se debilite, que no tenga respaldo ciudadano, apoyo popular. Un mandatario débil, porque un Ejecutivo sin apoyo ciudadano pues es un pelele, títere, que tiene que obedecer, tiene que actuar como empleado de los oligarcas.

“Yo he escuchado eso: ‘Es que no nos conviene que el presidente tenga mucho apoyo ciudadano, porque entonces ¿cómo negociamos con él?, no va a ceder.’ En mi caso, aunque me debilitaran, no negociaría. Es cero corrupción, cero impunidad. Prefiero irme que ser cómplice.”

Defendió sus acciones de gratuidad en los institutos de salud, no se cobra la atención. Y esto lo queremos extender a todo el país, garantizar como nunca lo que ya está en la Constitución: el derecho a la salud entre el pueblo, y ahí vamos avanzando.