Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de marzo de 2021, p. 4

Los sucesos del lunes frente a Palacio Nacional fueron un acto de provocación abierto, descarado , aseveró el presidente López Obrador, quien celebró la utilidad del muro, colocado en la periferia del inmueble, para evitar el acoso e impedir daños mayores.

En conferencia de prensa presentó videos en los que se ve a hombres y mujeres en la primera línea, golpeando el muro con diversos artefactos.

Y fue un acto de provocación abierto, descarado, no era una manifestación en el centro del Zócalo, con un templete donde hablan mujeres pidiendo respeto, que se castigue el machismo, que no se permitan los crímenes a las mujeres, no, no, no. Eran martillo, marro, gasolina y fuego, eso es lo que predominó , sostuvo.

Señaló que los provocadores utilizaron objetos de todo tipo con la clara intención de vandalizar, quemar e incluso entrar a Palacio.

No obstante, aseveró, siempre le vamos a sacar la vuelta a la confrontación y se quedarán con las ganas los conservadores autoritarios, pensando que vamos a reprimir .

En varios momentos de la conferencia se refirió a la acción de personas o grupos que buscan debilitar al Presidente, ahora con la bandera del feminismo, pero descartó que vuelvan a funcionar las campañas como aquella de ‘López Obrador, un peligro para México’.

Ya los publicistas que se vayan a otra parte, ya aquí es distinto, eso no va a funcionar , aseguró.