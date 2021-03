Carolina Gómez Mena y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de marzo de 2021, p. 4

El colectivo Mujeres Libres y Soberanas aseguró no sentirse representado por las manifestaciones feministas que utilizan la fuerza. No podemos reclamar derechos generando violencia, porque de esa forma se originan más asperezas .

Aparte, colectivos condenaron las detenciones de compañeras en diversos estados y señalaron que a algunas se les imputan cargos por lesiones y daños , por lo que se requiere asesoría jurídica.

El grupo Las Brujas del Mar señaló que hubo represión policiaca en distintos puntos del país , mientras Politécnicas al Grito de Guerra criticó la retención en el Metro Hidalgo de algunas de sus integrantes. Aseguraron que hubo represión y agresión .

En entrevista Nicté-Ha Tovar Burgos, de la organización Las del Aquelarre Feminista, indicó que es urgente que se actúe sin dilación en eliminar la violencia institucional, que se convierte en el instrumento más poderoso que atenta contra la dignidad y los cuerpos de las mujeres y niñas .

En conferencia de prensa, Pilar Vázquez, abogada experta en derechos humanos, sostuvo que para Libres y Soberanas no se puede vulnerar el derecho a la libre expresión, sería gravísimo , pero debe existir un límite , sobre todo cuando hay destrozos y pintas. Puede haber expresiones de enojo completamente válidas, pero tienen que estar dentro del marco de la ley .

Verónica Camargo, activista argentina de #NiUnaMenos, sostuvo: no me siento representada cuando una mujer reclama con odio, violencia e ira. Esa no es la forma .