os defensores de lo que cínicamente denominan libre competencia (léase atraco a la nación) en el sector energético del país están verdes de coraje, porque, una vez aprobadas por el Congreso, las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica promovidas por el presidente López Obrador fueron promulgadas y el decreto respectivo publicado, ayer, en el Diario Oficial de la Federación ( DOF).

Desmemoriados , esos mismos defensores que histéricamente se quejaron por la rapidez con que la mayoría morenista en las cámaras de Diputados y Senadores dictaminaron y aprobaron la citada iniciativa presidencial, parece que olvidaron lo que siete años atrás ellos mismos protagonizaron en el Congreso a la hora de aprobar las modificaciones legales propuestas por Enrique Peña Nieto y lo que, en su momento, propuso el tal Borolas.

Por ejemplo, a mediados de 2014 los neoporfiristas del PRI, PAN y PVEM concluyeron la discusión en lo general y lo particular del segundo dictamen de legislación reglamentaria de la reforma energética, con la aprobación de tres leyes que permitirán no sólo avanzar en el desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad, el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras, sino en la privatización del agua, para beneficiar a las empresas de geotermia ( La Jornada, Andrea Becerril).

La reseña subrayaba que a las comisiones respectivas “les bastaron 55 minutos para avalar las leyes de la industria eléctrica y de energía geotérmica, de nueva creación… No hubo debate, sólo presentación de posturas de los grupos parlamentarios, en la que destacaron que no se privatizará la CFE y que la intención es modernizar el sector y ampliar las redes de transmisión; el gobierno decretará, en un plazo de 10 días, la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por las empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para generar y comercializar electricidad. La iniciativa que Enrique Peña Nieto envió al Senado sobre la nueva ley de la industria eléctrica no consideraba llegar a expropiar tierras y propiedades, pero en el proyecto de dictamen que ya circula en el Senado se incluyó esa medida” ( ídem).