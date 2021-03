Andrey Martyanov (AM) –director del laboratorio aeroespacial y anterior oficial naval en la ex URSS ( https://bit.ly/3cfvBZR )– publicó su impactante primer libro La pérdida de la supremacía militar: La miopía de la planeación estratégica de EU ( https://amzn.to/2vD6bk8 )”.

Ignoro si AM aborda el espectacular descenso del robot Perseverance a Marte y la transición energética de Biden en los próximos 30 años.

AM invoca el ominoso riesgo de la desin­tegración física de EU cuando arrecian sus divisiones étnicas e ideológicas.

A su juicio, la más profunda placa tectónica es cultural : entre las élites autoproclamadas de las costas y su dominante wokenismo y el supremacismo rural de los WASP.

AM abreva mucho del célebre colapsólogo Dmitry Orlov y comenta que el colapso de EU ya se está experimentando (https://bit.ly/3t3xaRd).

Bajo el nom de plume The Saker, el autor considera que este tercer volumen de la trilogía de AM demuestra que EU cesó de ser el “ hegemón mundial” y que vive un proceso de colapso de amplio espectro cuyas manifestaciones de desintegración se exhiben en 10 esferas : 1. Consumo; 2. Affluenza (malestar sicológico que afecta a los jóvenes pudientes); 3. Geoeconomía; 4. Energía; 5. Making Things (la manufactura); 6. Élites occidentales; 7. Perdiendo la carrera armamentista; 8. El imperio über alles (sobre todos), incluyendo a los estadunidenses; 9. Ser o no ser, y 10. Conclusión: no es excepcional, no es libre, no es próspero. ¿No es EU?

AM exhibe a las élites dominantes que mienten a su población sobre la verdadera situación, que se parece al hundimiento del Titanic que era imposible , y describe que el colapso de la URSS y la catástrofe económica que siguió enseñó mucho a los rusos y también dejó un sabor de boca de la humillación de perder el poder: un proceso por el que pasa ahora EU .

Concluye que la crisis de EU es sistémica (sic) y sus élites no tienen cultura, son maleducados y están hipnotizados por décadas de su propia propaganda que aceptan como realidad .

La ciber-bancocracia de la plutocracia de EU es más ciega que rica.

Nada nuevo: todos los imperios declinan.

