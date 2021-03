Exigieron al fiscal general integrar una mesa de identificación forense. No han especificado en qué momento se llevará a cabo y tampoco nos han mostrado avances de su planificación .

Mencionó que habrá un panteón forense que albergará los cuerpos no identificados, a fin de que tengamos una certeza sobre el lugar donde se encuentran. Es necesario saber la extensión del terreno y dónde se ubicará.

Las agrupaciones exhortaron a Carlos Zamarripa a que no rompa los acuerdos de cooperación y no se exhumen cuerpos sin la presencia de familiares. Exigieron que de haber un hallazgo la exhumación se haga en ese momento y no se interrumpa con el argumento de que ya terminó de horario laboral .

Simulación en NL

La agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) exigió a la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos acciones claras para encontrar a sus familiares con vida.