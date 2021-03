Rubén Villalpando

Miércoles 10 de marzo de 2021, p. 25

Ciudad Juárez, Chih., El grupo Madres en Busca de Justicia se plantó en las oficinas del gobierno del estado, conocidas como Pueblito Mexicano, para exigir al gobernador panista Javier Corral Jurado aclarar la desaparición de mujeres y niñas en la ciudad.

Informaron que decidieron protestar este martes para que no se desviara la atención de su demanda de justicia para víctimas de desaparición y feminicidio.

La activista y representante del colectivo, Victoria Caraveo, dijo que Corral Jurado no ha tenido sensibilidad suficiente para atender a las madres de familia que durante años no han tenido noticias del paradero de sus hijas. En cinco años que lleva en el cargo, no nos ha recibido una sola vez. Es una verdadera burla para quienes tienen más de 20 años sin saber de sus hijas. No entendemos por qué se otorgó un reconocimiento al gobernador por políticas públicas en favor de la mujer si ha sido insensible con ellas .

Con pancartas y veladoras, alrededor de 15 mujeres permanecieron tres horas en el patio central de la unidad administrativa, ante la mirada de contribuyentes y funcionarios públicos.