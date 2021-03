Hernán Muleiro

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de marzo de 2021, p. 5

Mañana se cumplen 100 años del nacimiento del compositor y mayor representante del bandoneón argentino, Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 de marzo de 1921). Responsable del máximo quiebre de la historia del tango, la música de Piazzolla se transformó en sinónimo de modernidad, no sólo por encontrar en el tango una forma expansiva que coincide con la ampliación de márgenes estilísticos a nivel mundial y en paralelo a la época de Piazzolla, sino que su música fue moderna al hacer evolucionar, junto a la metrópolis urbana, una forma de expandir la música tradicional hasta las complejidades sonoras que plantean las grandes multitudes.

Todo proceso de innovación genera una gran resistencia y Piazzolla estuvo lejos de ser la excepción; si el tango nació fundamentalista y bailable se podría decir que la obra de Piazzolla operaba en forma opuesta a estos preceptos. Astor resumió bien cómo su actitud vanguardista le valió el aprecio de los jóvenes, en una entrevista al periodista mexicano Guillermo Pérez Verduzco en 1984: Se me ocurrió cambiar al tango y eso me ocasionó muchísimos problemas (...) Me quieren mucho, sobre todo la juventud de mi país y de todos los países; hoy los jóvenes están con Michael Jackson y estaban con Los Beatles o Stockhausen, pero la juventud está con Piazzolla . A veces, luego de presentar al grupo sobre las gradas, solía repetir aquello de que en Argentina ocasiona menos complicaciones cambiar un gobierno que cambiar al tango. Hay quienes marcan el quiebre en su discografía a partir de Adiós Nonino (1969) o Libertango (1974). Lo cierto es que el apego a la tradición nunca fue una de sus cualida-des distintivas.

Una testigo desde la nieve

El concierto inédito de Piazzolla en el music hall de Toronto de 1989 se transmite a través de Radio Cósmica y se podrá acceder desde la página facebook.com/radiocosmicalibre. El concierto fue el 7 de mayo en The music hall, y tanto el audio como el testimonio de Olga, 67 años, cuentan una historia donde se entremezclan política y música: En Argentina soy Olga Chamorro y aquí cuando me casé aquí pasé a ser Olga Cass . Nacida en la provincia de Santa Fe, fue detenida en la provincia del Chaco durante la dictadura militar, su compañero era abogado de las ligas agrarias y continúa desaparecido. Luego de dar luz a su hija en la cárcel, pasó a formar parte de los ex presos políticos exiliados en Canadá por la convención de Ginebra de 1982.

40 años después del concierto de Piazzolla en Toronto, la comunidad latina lo sigue recordando: “Cuando nos juntamos seguimos hablando sobre ese concierto: Astor estaba relajado, como contento, y le puso mucha pasión. Los latinos nos sentamos en las primeras filas y se dio esa conexión espiritual entre maestro y audiencia. El concierto empezó con Adiós Nonino y empezamos a llorar, fue catártico. El lugar era un ex cine, con muy buena acústica, muy bien iluminado, fue una de mis mejores experiencias en conciertos. La otra mitad del público era canadiense, creo que como es una ciudad multicultural la audiencia está acostumbrada a ver espectáculos de músicos que desconoce, creo que también fueron porque se sabía que el promotor Gary Topp sólo traía actos de calidad.