En charla aparte, Restrepo cuenta que luego de 30 años de no recibir comunicación por parte de Siglo XXI, le llamaron para recordarle que era accionista y le enviaron la convocatoria a la asamblea. “La sorpresa fue enterarnos que Jaime había vendido 58.5 de sus acciones a una empresa que nadie conoce, cuyo origen no hemos podido localizar o qué hacen en realidad.

Deseaba retirarme, pero me han pedido que permanezca al frente un año o un poco más, yo decidiré cuánto, por lo menos para acompañar el tránsito tranquilo con un nuevo director, al cual quieren que adiestre y aconseje. Me parece una transición de buena manera, no hay brusquedad.

“La asamblea de la próxima semana tiene como objeto ratificar al actual consejo de administración, a mí como director y asegurar que se mantiene la linea editorial de Siglo XXI, que se conserva la planta de trabajadores. No veo nada inconveniente, al contrario. La compraventa ya esta hecha, ya se cumplió, ya no soy accionista de Siglo XXI. Voy a asistir a la asamblea en calidad de director general, tendré derecho a voz pero no a voto.

En un artículo publicado en este diario el 1º de marzo, la investigadora Tatiana Coll, también accionista y ex secretaria de Orfila, afirma que la venta fue por 7 millones de dólares, sin realmente importarle lo que esta empresa pretenda hacer con Siglo XXI. ¡Qué inmenso abismo ético!

El director de la editorial niega que esa sea la cifra en la que se realizó la transacción: no puedo decir la cantidad porque hay un convenio de confidencialidad, pero es sensiblemente menor .

Los accionistas molestos con la venta también publicaron un manifiesto en el que acusan que hay un deterioro en la editorial. Labastida es contundente: “estamos lejos de ello. Al contrario, ha habido una consolidación. La recibí en octubre de 1990 en situación de quiebra, no valía nada, llevaba años de pérdidas constantes. A partir de 1992 ha tenido ganancias cada año y los dividendos se han reinvertido, por eso se revaloró, por eso ahora se asombran, pues creían que era una empresa pequeñita. Es mediana y se sostiene gracias a que vive de sus ventas y está bien administrada.

“En 2020, año de la pandemia, no despedimos ni redujimos el salario a ningún trabajador, no hemos solicitado ningún crédito, no hemos recibido auxilio del gobierno federal, repartimos utilidades de 2019 y vamos a terminar este año con un pequeño margen de ganancia. ¿Ese es el deterioro del que hablan ellos?

Algunos de los accionistas son autores de Siglo XXI y han recibido las regalías que les corresponden. Llevarla a flote obviamente ha sido con el esfuerzo de los autores, los trabajadores y del consejo de administración. Los accionistas que ahora me acusan ¿qué le han dado a la empresa? Lo ignoro, quizá prácticamente nada.

El director cuenta que las acciones las ha comprado con gran esfuerzo a lo largo de 30 años. Narra que a Elena Poniatowska, quien facilitó su casa para que ahí iniciara Siglo XXI, se le pagó la renta con acciones, las cuales ella entregó a sus hijos. Años después, uno de ellos las ofreció en venta, y fui uno de quienes las compró, ¿eso tiene algo de deshonesto, incorrecto o ilegal? Creo que a Elena ya se le olvidó .

Acerca de las acciones de Orfila, de las que también se le acusa de haberse apoderado , el poeta señala que “Orfila nunca fue accionista principal, él tenía 21 mil 414 acciones y su esposa, Laurette Séjourné, 2 mil 984, lo cual representa 1.2 por ciento del total de las acciones de la editorial. Con ésas se quedó Guadalupe Ortiz y fue ella quien se apoderó de otro 80 por ciento, a ella deben de preguntarle porqué lo hizo, no a mí. Hace tres años, le compré a Guadalupe, de buena voluntad, el total de su paquete accionario, el cual incluía sus acciones y las de su esposo.

“Hace más de un año informé al consejo de administración la intención de vender mis acciones. No tenía por qué avisar a los otros accionistas, pues no hay un aumento de capital. Fue asombroso que en medio de la pandemia se acercaran para ofrecerme comprar mis acciones, en las condiciones actuales que eso suceda es raro y no podía desaprovechar la oportunidad. No le avisé a nadie porque no las puse a la venta en el mercado libre ni en subasta.