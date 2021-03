Los agresores atacaron con tubos entre los huecos de los escudos de las uniformadas que por momentos quedaban en medio de la refriega; en uno de tantos intentos, uno de los sujetos logró lastimar el dedo anular de la mano derecha de Karla, quien no perdió el equilibrio y aguantó agachada la formación, con lo que no permitió que se derrumbara el ensamble de la segunda hilera de mujeres.

No calcula cuánto tiempo se prolongó el ataque, pero comentó que por un momento se le vino a la mente que la fuerza física de los agresores terminaría por derribar al agrupamiento femenil, pero no por la violencia que ejercieron, sino porque nosotras no estábamos en una pelea, sólo estábamos conteniendo y ellos lo único que hacían era agredir .

A pesar del embate, la oficial aseguró que siguió la instrucción del mando, por lo que al igual que sus compañeras, se concentró en mantener la contención y la estrategia, cuyo objetivo primordial era proteger y salvaguardar la integridad de las mujeres , porque en el protocolo de actuación de movilizaciones no está considerado responder a las agresiones.

Con dos años en la SSC, se define como con amplia experiencia en movilizaciones de mujeres de acción directa al recordar que también participó en la manifestación en la que hace tiempo prendieron fuego a la puerta Mariana del Palacio Nacional.