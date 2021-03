L

a historia de México, muy especialmente la de sus sectores excluidos, ha sido la de llevar siempre la peor parte. La guerra de Independencia fue impulsada por líderes favorables a los sectores superexplotados, especialmente en favor de abolir la esclavitud, pero las mayorías no estuvieron involucradas en esos procesos. Fueron ejércitos populares y realistas en pugna: un enfrentamiento delimitado socialmente, en el que el grueso de los excluidos permaneció sin participación consciente, sin pelear por la apropiación de un futuro construido por y para ellos mismos. Tres siglos hasta entonces de brutalidad en su contra, no podían ser revertidos sin un largo periodo de recuperación y crecimiento. Los Tratados de Córdoba fueron firmados por un español criollo, Agustín de Iturbide, y uno peninsular: Juan de O’Donojú.

Ciertamente el Acta de Independencia no se explica sin la lucha de Vicente Guerrero, pero tampoco se explica sin el peso decisivo de los intereses de los españoles criollos, que terminaron por leer convenientemente para ellos la coyuntura abierta por la invasión de Napoleón a España.

Después de 1821 todo fue inestabilidad política entre élites, centralistas y federalistas, que fueron configurándose como liberales y conservadores. Algunos de ellos salieron de la mayoría de los de abajo, pero ello no cancela el hecho: una inestabilidad entre élites. Esos enfrentamientos tenían escasísima relación con las necesidades reales de los excluidos. No hablo de las proclamas de las cúpulas de las élites, sino de la marcha de los hechos para los de abajo. Había una nación nacida sietemesina o cincomesina. Su debilidad en el marco internacional no podía ser más aguda. Estados Unidos (EU) nos arrebató en 1846-48 más de la mitad del territorio, con un garnucho militar. Los de abajo estaban muy lejos de sentirse mexicanos.

En medio de la barahúnda llegamos a la Constitución de 1857 y las posteriores Leyes de Reforma, sólo para que quedaran rápidamente congeladas, debido principalmente a la invasión de 1861-62 por España, Inglaterra y Francia. Intereses externos y cupulares jugaron en la retirada de España e Inglaterra. La Guerra de Secesión en EU pesó en esa coyuntura, pero México no pudo evitar la derrota frente a Francia; tampoco aguantar el ridículo plan monárquico para México ideado por Napoleón con el archiduque Maximiliano. La complicada orografía mexicana jugó en contra de los invasores, pero también la oposición de EU a una monarquía mexicana. Fue restaurada una república en ruinas en 1867; los de abajo quedaron debajo de las ruinas.